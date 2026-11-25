(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Un contributo diretto e indiretto al Pil italiano di 5,9 miliardi di euro, pari allo 0,3% del prodotto interno lordo nazionale, e 3,4 miliardi di esportazioni agroalimentari, equivalenti al 5% del totale italiano. Sono alcuni dei dati che emergono da 'Il fattore Lidl', il rapporto sull'impatto socio-economico 2025 di Lidl Italia, presentato oggi alla Palazzina Appiani di Milano.

Con ricavi per 8 miliardi di euro e una quota di mercato del 6%, l'azienda conta oltre 800 punti vendita, 12 centri logistici e più di 23mila dipendenti, l'87% dei quali con contratto a tempo indeterminato. Nel 2025 sono stati investiti 440 milioni di euro per ampliare la rete, con 47 nuove aperture. Oltre 650 i fornitori italiani, per un valore complessivo degli acquisti di 4,1 miliardi di euro.

"La competitività di un'impresa è inscindibile dalla responsabilità verso il Paese in cui opera", sottolinea l'amministratore delegato di Lidl Italia, Martin Brandenburger, annunciando 1,5 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni e l'obiettivo di raggiungere i mille punti vendita entro il 2030. (ANSA).

