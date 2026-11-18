"Di fronte a una situazione estrema, di vilipendio della democrazia e distruzione della natura, il nostro appello ai leader e ai parlamentari dell'opposizione, ma anche della maggioranza, è di fare tutto ciò che la democrazia consente, anche con azioni di disobbedienza civile, per fermare quello scempio del diritto e della civiltà che è la proposta di riforma della caccia".

Lo dichiara la Lipu a una settimana dal previsto approdo in aula della Camera della proposta di legge 2984 sulla riforma dell'attività venatoria.

"La gravità della proposta di riforma della caccia - dichiara Alessandro Polinori, presidente della Lipu-BirdLife Italia - non sta soltanto nella sostanza del testo, pesantissimo in termini di distruzione della natura, ma anche nelle forme e nei metodi adottati dalla maggioranza filovenatoria, spalleggiata dal governo.

Il testo viola palesemente la Costituzione, rimuovendo tutti i paletti di potestà statale sulla tutela della fauna selvatica; infrange la Direttiva Uccelli; bypassa la sentenza della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia esattamente sulle infrazioni che la riforma ripropone; ignora le segnalazioni e richieste giunte dalla Commissione europea.

Tutto ciò, peraltro, avviene con l'Italia nuovamente sotto inchiesta e sotto procedure comunitarie in materia venatoria. Siamo insomma dinanzi a una situazione estrema, di vero vilipendio dei principi democratici oltre che di rischio-certezza di distruzione della natura, il tutto per favorire quella esigua minoranza del Paese che è il mondo venatorio, contro il parere del 90% dei cittadini italiani".

"Di fronte a questo, non c'è altro modo per noi che chiedere ai parlamentari dell'opposizione di occupare la Commissione Agricoltura della Camera e successivamente l'aula, e ai leader dell'opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Matteo Renzi e Riccardo Magi, di scendere finalmente in campo in prima persona per fermare un provvedimento che sta per mortificare la storia della tutela della natura in Italia.

"L'appello della Lipu - conclude il presidente Polinori - è tuttavia rivolto anche a quei deputati della maggioranza che giustamente dissentono dalla riforma".

