(ANSA) - TORINO, 27 LUG - Un cocktail può influenzare il commercio internazionale? Secondo uno studio delle Università di Torino e Verona la risposta è sì. La ricerca "The Spritz Effect: Impact of Informal, Cultural Channels on Sparkling Wine Trade", pubblicata sulla rivista Applied Economics, dimostra per la prima volta attraverso un'analisi econometrica che il riconoscimento ufficiale dello Spritz da parte dell'International Bartenders Association (Iba) nel 2011 ha contribuito alla crescita delle esportazioni di Prosecco.

L'ingresso dello Spritz nella lista ufficiale dei cocktail Iba ha trasformato il drink in un formato di consumo riconosciuto a livello globale, aumentando la visibilità del Prosecco, suo ingrediente principale, e rafforzandone la domanda sui mercati esteri.

Lo studio ha incrociato dati di Google Trends, modelli di commercio internazionale e tecniche statistiche per misurare l'effetto causale della diffusione del cocktail. I risultati mostrano che l'aumento della popolarità dello Spritz è associato a un incremento significativo delle esportazioni di Prosecco, anche considerando il possibile ruolo del turismo verso l'Italia. La ricerca evidenzia inoltre che l'effetto non si è verificato nello stesso modo per altri spumanti concorrenti, come il Cava spagnolo, suggerendo un legame diretto tra la diffusione internazionale dello Spritz e il successo del vino italiano.

Lo studio apre una nuova prospettiva sul rapporto tra cultura e commercio: pratiche sociali, rituali di consumo e simboli riconosciuti a livello globale possono diventare strumenti di promozione economica e contribuire alla crescita del Made in Italy. (ANSA).

