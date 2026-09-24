(ANSA) - TORINO, 24 SET - Anche la Locanda Centimetro Zero di Spinetoli (Ascoli Piceno), che occupa stabilmente una ventina ragazzi con disabilità intellettiva, protagonista a Terra Madre - Salone del Gusto 2026, la kermesse agroalimentare per antonomasia ideata da Slow Food ed improntata sulla biodiversità, in programma nel centro di Torino da oggi a domenica 27 settembre.

I ragazzi della Locanda ospiti dello stand della Regione Marche insieme ad una decina di altri espositori marchigiani di prim'ordine. Una vetrina d'eccezione per un appuntamento internazionale e un calendario fitto di incontri, degustazioni e appuntamenti dedicati ai territori e alle produzioni di qualità.

La Locanda Centimetro Zero presenterà al pubblico i propri prodotti, in particolare cioccolate e praline della loro cioccolateria "Cioccole" che, nata nella primavera del 2023 come progetto in grado di diversificare l'attività lavorativa dei ragazzi svantaggiati, ha in soli tre anni inanellato una serie di successi, con i propri prodotti che hanno incontrato sin da subito i gusti del pubblico anche e soprattutto grazie alla bravura e all'estro della maître chocolatier, Giorgia Ciarrocchi.

Tanto che domani a Torino, nell'ambito di "AperiMarche", aperitivo a base di prodotti marchigiani, presenteranno una loro novità, ovvero il "pecorino al cioccolato": formaggio pecorino dei monti Sibillini ricoperto con il cioccolato di "Cioccole", in accompagnamento all'anice di Castignano. (ANSA).

