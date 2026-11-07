(ANSA) - ROMA, 07 NOV - L'olio di Roma Igp traina la campagna olearia 2026-2027: le stime parlano di un possibile +30% rispetto allo scorso anno, con una produzione che, in qualità, sta dimostrando di raggiungere standard molto alti con una spiccata sensorialità e piccantezza. È quanto emerso in occasione dell'evento 'La Notte dell'Eterno', organizzato alla Lanterna di Roma dal Consorzio Olio di Roma Igp, in collaborazione con Evootrends.

"L'olio e gli olivicoltori stanno vivendo un momento di grande difficoltà - sottolinea David Granieri, presidente del Consorzio Olio di Roma Igp e vicepresidente Coldiretti nazionale - e le cause sono diverse: dalla forte speculazione, che ha portato a un crollo del prezzo di circa il 50%, al cambiamento climatico e la grande siccità, passando per l'aumento dei costi energetici, del carburante e dei fertilizzanti. Tutti fattori che hanno portato ad avere i magazzini pieni con un calo della produzione regionale stimato dal 20 al 25 per cento per il 2026/2027". Ma l'Olio di Roma Igp è in controtendenza grazie al traino delle province di Roma e Viterbo con una stima di produzione certificata di 1,3 milioni di litri. "Con il Comune di Roma e la Regione Lazio - rifrisces Graniero - stiamo avviando una strategia congiunta per la promozione dei percorsi di oleoturismo del Lazio e per creare rete con hotellerie e ristorazione di livello. Dobbiamo partire dal triangolo del lusso della Capitale. L'Olio di Roma può rivestire il ruolo di ambasciatore non solo della città, ma di tutto il territorio regionale". E tra gli obiettivi, quello di portare la carta degli oli nei ristoranti. Secondo Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale occorre la costruzione di un sistema territoriale, come la presenza dell'Olio di Roma nei musei, ma anche alla Festa dell'Olio, e a un programma che coinvolga scuole, ristorazione, mercati, sistema turistico e aziende agricole". Per Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, fondamentale è continuare a creare un legame sempre più stretto con le aziende che producono olio sul territorio mentre per il presidente Arsial, Massimiliano Raffa "la vera sfida è trasformare un prodotto d'eccellenza in un successo commerciale capace di generare più valore per le imprese del Lazio". (ANSA).

