"Su iniziativa italiana il 'Piano d'Azione Ue per le Iigg' e l'attacco contro le nostre denominazioni protette nei mercati dei Paesi terzi saranno al centro di un dibattito tra i ministri dell'Agricoltura in occasione del prossimo Consiglio Agrifish a Bruxelles del 23 novembre".

Lo fa sapere il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel sottolineare che "la promozione e la tutela delle Dop italiane è sempre stata una priorità del governo Meloni.

"Per ribadirlo ancora una volta - ha detto il ministro - ho scritto una lettera al Commissario Ue all'Agricoltura, Christophe Hansen, al quale ho chiesto di mettere in pratica una serie di misure concrete per contrastare i tentativi di trasformare le nostre indicazioni geografiche (IIGG) in denominazioni generiche, allo scopo di consentirne la libera produzione e commercializzazione all'estero, con grave danno per le nostre aziende di settore".

