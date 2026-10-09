(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "L'introduzione del Documento di accompagnamento elettronico olivicolo è un passo importante per difendere l'eccellenza dell'olio extravergine italiano e proteggere il lavoro dei nostri agricoltori. Attraverso la digitalizzazione dei controlli e la piena tracciabilità nel Sian, difendiamo l'origine del prodotto, combattiamo la contraffazione e garantiamo massima trasparenza a chi acquista".

Così in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Il Documento di accompagnamento elettronico olivicolo (Dao), è un nuovo strumento che digitalizza la tracciabilità delle movimentazioni di olive e olio, rafforzando i controlli e il contrasto alle frodi. Con l'emanazione del decreto, il sistema nazionale compie un passo avanti grazie all'integrazione con il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e con il Registro telematico dell'olio (Rto), per garantire maggiore trasparenza e tutelare le produzioni italiane di qualità.

Grazie al Dao, spiega la nota, tutte le principali movimentazioni di olive, olio sfuso e olio confezionato saranno registrate in modo più rapido ed efficace, mettendo a disposizione dati utili sia agli operatori sia alle autorità di controllo. Il settore olivicolo si dota così di uno strumento innovativo per valorizzare il lavoro delle aziende oneste.

(ANSA).

