(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 21 NOV - "Il Brunello di Montalcino si avvia a chiudere il 2026 con un valore di quasi 750 milioni di euro e circa 9,3 milioni di bottiglie vendute nel mondo. Numeri eccezionali che fanno capire il valore dell'eccellenza del Made in Italy". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un videomessaggio inviato alla 35/a edizione di Benvenuto Brunello, la manifestazione vinicola in corso a Montalcino (Siena). Rivolgendosi al sindaco Silvio Franceschelli e al presidente del Consorzio Giacomo Bartolommei, il ministro Lollobrigida ha indicato il sistema Montalcino come "un modello che va portato ad esempio anche per altri sistemi di produzione, soprattutto nell'agroindustria", perché capace di creare "valore aggiunto economico che ripaga gli alti costi di produzione di eccellenze" e di far vivere il territorio.

"Le indicazioni geografiche - ha sottolineato il ministro - rafforzano il concetto di protezione, non di protezionismo, dei nostri preziosi prodotti all'interno di un mercato globale nel quale avrebbero difficoltà a sopravvivere", ha aggiunto Lollobrigida, ricordando il primato europeo dell'Italia per valore aggiunto agricolo, il record di 73 miliardi di export agroalimentare con 895 denominazioni e gli oltre 17 miliardi investiti dal Governo nel settore primario tra Pnrr portato a 8,9 miliardi, fondo di sovranità alimentare, i 150 milioni di euro nel Coltiva Italia anche per il ricambio generazionale e la legge 75/2026 di tutela del sistema agroalimentare.

Lollobrigida ha infine richiamato il peso dell'enogastronomia sul turismo - "Oggi in Italia quasi un turista su due viene per mangiare e bere" - e il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale Unesco, sottolineando l'obiettivo di trasformare questo traguardo in "un risultato molto materiale che crei ricchezza e lavoro nella nostra terra". (ANSA).

