(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - "Ho partecipato in questi giorni a un evento con i produttori agricoli europei, proprio per fare il punto insieme al commissario Hansen su come intendiamo noi la protezione di un sistema che deve garantire la sovranità alimentare. Sostenere la produzione, garantire la protezione, incentivare la promozione. L'Italia è la prima nazione in Europa per valore aggiunto dell'agricoltura con 46,6 miliardi, i nostri imprenditori rispettano le regole, non possono essere messi in concorrenza sul prezzo con chi non rispetta gli stessi limiti".

È il punto del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida in un videomessaggio trasmesso per l'apertura dell'evento 'L'uovo è solo la punta dell'iceberg', in occasione della giornata mondiale dell'uovo a Bologna.

"Nella giornata dell'uovo non si può non ricordare che in questi anni c'è stata una crescita di consumo di questo straordinario prodotto - ha continuato - Abbiamo quindi previsto interventi per garantire per esempio il sessaggio delle uova e quindi non gravare con costi produttivi molto più elevati solo sulle imprese".

"Abbiamo lavorato sempre per portare risorse dall'Unione Europea, dove siamo ancora contributori attivi, diamo di più di quanto riceviamo per difendere la politica agricola comune - conclude Lollobrigida - Abbiamo evitato i tagli draconiani che la Commissione proponeva lo scorso anno e per la prima volta nella storia riusciamo ad ottenere un miliardo in più rispetto al settennato precedente". (ANSA).

