(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Carta Dedicata a Te: da domani, 4 novembre, arrivano i primi 500 euro per 1.177.597 nuclei familiari beneficiari. Per il quarto anno consecutivo confermiamo una misura concreta per aiutare le famiglie ad alleggerire il peso della spesa alimentare e, allo stesso tempo, valorizzare le nostre filiere agroalimentari. Rivediamo insieme tutte le novità e le informazioni utili sull'edizione di quest'anno".

Così sui social il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (ANSA).

