(V. "Dall'Ue 73 milioni all'Italia...." delle 12.03) (ANSA) - ROMA, 25 SET - La Commissione europea ha approvato i regolamenti che mettono a disposizione dell'Italia 73,25 milioni di euro di aiuti europei, che salgono a 146,5 milioni di euro con il cofinanziamento nazionale, destinati agli agricoltori e agli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie per l'Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e per la Peste Suina Africana (PSA).

L'assegnazione dei 73 milioni di euro, sottolinea il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, "è il risultato del lavoro svolto dal Masaf attraverso una piattaforma informatica dedicata, che ha consentito di raccogliere, verificare e certificare i danni reali del settore, presentando a Bruxelles una base dati solida e incontestabile. E rappresenta un traguardo fondamentale e la dimostrazione di come il lavoro serio di mappatura e quantificazione dei danni porti a risultati concreti per la nostra agricoltura". Quest'ultima misura si aggiunge ai precedenti interventi realizzati dal Masaf con 114 milioni di euro già destinati al contrasto all'influenza aviaria e oltre 100 milioni di euro complessivi per la Psa.

"I nostri allevatori hanno affrontato con enorme senso di responsabilità e sacrificio le rigide misure sanitarie volte a contenere l'influenza aviaria e la peste suina africana. Grazie all'interlocuzione costante con il Commissario Christophe Hansen e con la Commissione UE, siamo riusciti a far valere le ragioni della filiera zootecnica italiana, garantendo risorse certe a tutela delle imprese e della nostra sovranità alimentare", conclude il ministro Lollobrigida. (ANSA).

