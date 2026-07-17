(ANSA) - LAMEZIA TERME, 17 LUG - Oggi in Calabria "c'è un evento straordinario, il Vinitaly a Sibari, che permette di far crescere il valore del vino, un prodotto eccezionale delle nostre terre, accanto all'olio. Non solo è mio dovere, ma è un piacere quello del confronto continuo con le associazioni.

Inizio oggi con Confagricoltura per trattare i temi legati alle possibilità, alle potenzialità e anche alle problematiche in un settore che è stato abbandonato per decenni. In tre anni questo governo si è affermato come capace di rivoluzionare il modello agricolo, investendo più di ogni altro nella storia repubblicana, semplificando le norme, aumentando le forme di protezione". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine di un incontro a Lamezia Terme a cui partecipano, tra gli altri, i vertici di Confagricoltura nazionale e regionale, oltre che l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo.

La Calabria, ha osservato, "in questi ultimi anni si è distinta per la capacità di affermare la sua qualità sui mercati nazionali e internazionali. Oggi di Calabria non si parla più come si è parlato negli ultimi decenni, come la regione che aveva problemi anche legati alla criminalità. Ma si parla di Calabria come capace di produrre il bene, il buono, di saperlo vendere creando ricchezza e lavoro". (ANSA).

