(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Grandi risultati dell'Icqrf -Ispettorato e il controllo qualità repressione frodi - che ha dimostrato non solo capacità ed attività nel settore agroalimentare, ma una specificità che pochi altri al mondo hanno. I controlli molto efficaci sono cresciuti del 21% dal 2023 come numero e qualità, cioè quelli che rilevano davvero le imperfezioni di sistema o addirittura gravi reati e ovviamente sanzioni molto elevate e e soprattutto deterrenza". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenuto alla presentazione del Report 2025 delle attività dell'Icqrf in occasione del 40esimo anno. "Quando ci sono controlli - ha precisato il ministro - chi vuole mettere in discussione il nostro sistema della qualità con concorrenza sleale, ma anche con una vera e propria frode ai nostri cittadini che acquistano, sa di poterlo fare con rischi più alti e quindi almeno lo fa in maniera molto più limitata rispetto al passato".

Lollobrigida ha poi precisato che "i risultati ottenuti sono arrivati grazie all'impegno degli uomini e delle donne e dell'Ispettorato e anche alla loro implementazione. Abbiamo voluto delle forze a disposizione della stessa struttura, che negli anni era stata lasciata decadere, non in termini qualitativi, perché ripeto l'eccezionale professionalità delle persone che vi lavorano aveva retto. Il numero delle persone però era diventato esiguo, quando una struttura ha 40 anni diminuisce sempre di più, cosa che mi è stata segnalata dal Capo dipartimento Felice Assenza. Oggi - ha aggiunto - abbiamo e avremo anche nei prossimi mesi più ispettori messi a disposizione della struttura stessa, per raccogliere anche l'esperienza di chi negli anni ha avuto la capacità di capire quali erano gli strumenti migliori per colpire chi non si comporta bene". (ANSA).

