PHOTO
(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Desidero esprimere il mio ringraziamento a Q8 per aver accolto l'invito del Governo Meloni, mettendo in campo una misura di sostegno concreto ad agricoltura e pesca. Una riduzione del 20% sul prezzo al netto dell'Iva del carburante agricolo, applicabile fino al 31 dicembre di quest'anno. Questo gesto testimonia una sensibilità fondamentale nei confronti di due settori chiave per la nostra Nazione".
Lo scrive in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.
(ANSA).