(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Io sono orgoglioso degli uomini delle donne dell'Ispettorato del controllo qualità e repressioni frodi (Icqrf) perché sono davvero un eccezionale comparto del sistema pubblico che garantisce all'Italia non solo di essere leader nella qualità di produzione, ma anche nella qualità dei controlli effettuati". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine della cerimonia per i 40 dell'Icqrf "custodi dell'eccellenza agroalimentare".

Un istituto guidato da Felice Assenza che ha sottolineato come i "controlli contribuiscono alla costruzione del valore dei prodotti italiani di qualità". Ripercorrendo la recente storia dell'Istituto il ministro Lollobrigida ha sottolineato come sia "oggi diventato un emblema di capacità in tutto il pianeta.

Lavoriamo anche con le piattaforme principali dell'e-commerce per garantire alle persone che acquistano la certezza che quello che stanno acquistando corrisponde a quello che vogliono acquistare. Purtroppo - ha rimarcato il ministro parlando dell'inizio del suo mandato - erano in una situazione di abbandono, sostanzialmente di sfiducia. Il numero di ispettori era diminuito in maniera importante e sostanzialmente questo dipartimento tendeva a terminare il suo percorso più che a crescere. All'epoca - ha ricordato - ho scelto da subito di intervenire con l'aumento di 300 ispettori, cioè di un terzo della forza disponibile. Erano assunzioni per garantire cittadini che oggi infatti riscontrano attraverso un aumento esponenziale dei controlli, non solo controlli in termini numerici, ma qualitativi un miglioramento della situazione.

All'interno peraltro di una cabina di regia che vede lavorare con le agenzie, le dogane, l'Agea, con i nostri Carabinieri, la Guardia di Finanza, la polizia stradale, i Vigili del Fuoco, oltre agli altri ministeri, per riuscire, sulla base del fattore di rischio, a capire dove si annidano illeciti e colpirli, senza invece controllare più volte lo stesso imprenditore come avveniva in precedenza per una mancanza di coordinamento".

(ANSA).

