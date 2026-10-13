(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Stiamo lavorando da sempre e da subito per il settore agricolo, in senso generale, in particolare negli ultimi mesi abbiamo lavorato per rafforzare il sistema, il piano ColtivaItalia che verrà approvato il 4 novembre, mette a disposizione 300 milioni per l'olivicultura italiana, in gran parte orientati al Sud, per l'80%, e 20% al Nord". Interventi anche sulla meccanizzazione, un miliardo per l'acquisto di macchine agricole e interventi per la sicurezza con fondi più che triplicati. Inoltre controlli sulla qualità dell'extravergine con il principio di "tolleranza zero" sugli scaffali, anche con "la collaborazione della grande distribuzione". E il lavoro con Ismea "per cercare risorse importanti".

Così il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo a una domanda sulle manifestazioni degli agricoltori e se sta pensando a uno stato di crisi, a margine della presentazione di Eima International, la rassegna della meccanica agricola, a Bologna dal 10 al 14 novembre, organizzata da FederUnacoma (Confindustria).

"Ricordo - ha aggiunto il ministro - che le risorse sono distribuite per il 20% a livello nazionale e per l'80% risiedono nelle regioni, molte delle quali hanno attivato i tanti interventi straordinari sui fertilizzanti e sul gasolio agricolo che si vanno a sommare a quelli previsti dal nostro governo", determinando "un impatto forte, in una fase congiunturale drammatica, certo non imputabile nel nostro governo". In tal senso, ha aggiunto "serve sempre ricordare che il nostro governo negli ultimi 3 anni rispetto ai governi precedenti ha quasi raddoppiato le risorse a disposizione del mondo agricolo, in tutti i settori". Anche in quello dell'acquisto di mezzi agricoli. "Quasi un miliardo. Grazie a questi interventi anche di produzione delle macchine agricole - ha detto Lollobrigida - il settore ha resistito a una fase congiunturalmente negativa".

E l'Eima "per l'Italia nel suo complesso rappresenta la capacità di mostrare innovazione, ricerca, efficienza dei nostri prodotti, dell'industria, delle produzioni di macchina agricole che sono a mio avviso le migliori del mondo mediamente, che rispondono alle caratteristiche di sostenibilità ambientale, senza rinunciare alla sostenibilità produttiva". (ANSA).

