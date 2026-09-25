(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Oggi ho incontrato a Sorrento il Commissario europeo per l'Agricoltura, Hansen, abbiamo parlato di sovranità alimentare europea, delle risorse da destinare all'agricoltura nel prossimo quadro finanziario, delle nuove regole della Pac post-2028 e della necessità di garantire piena reciprocità negli accordi commerciali dell'Ue". Lo fa sapere su X il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

"Su questi temi - precisa il ministro - l'Italia continuerà a far sentire con chiarezza la propria posizione in Europa".

(ANSA).

