(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Questa mattina Gse, il soggetto che definisce il valore degli interventi economici in favore di alcuni settori produttivi, segna come esemplificativo l'intervento di 3 miliardi del Ministero dell'Agricoltura per garantire energia solare senza consumo del suolo. 3 miliardi di intervento che produrranno nei vent'anni di durata degli impianti 11 miliardi di risparmio per le aziende agricole". Lo fa sapere il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Sul piano dell'energia - ha detto il ministro ad Agorà Extra su Rai 3 - abbiamo lavorato in termini strutturali, non solo guardando all'emergenza".

"L'aumento del costo dell'energia e dei carburanti - evidenzia Lollobrigida - dipende da un contesto internazionale sul quale non solo l'Italia, ma l'intera Europa ha potuto far ben poco. Abbiamo però lavorato per cercare di calmierare l'aumento dei costi, con il credito di imposta, garantendo 90 milioni di intervento come governo del quale hanno beneficiato le imprese agricole. Poi convincendo le grandi aziende, dall'Eni a Socar, che hanno accettato di ridurre del 20% il costo del gasolio". (ANSA).

