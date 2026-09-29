(ANSA) - BRUXELLES, 29 SET - "L'Italia è stata la nazione che ha salvato la politica agricola comune evitando i tagli, riuscendo a fare una trattativa che è diventata un punto di riferimento europeo e che ci ha permesso di" ottenere "nove miliardi che ci erano stati tolti e un miliardo in più" per la prossima politica agricola comune. Lo ha rivendicato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine della seconda giornata di Consiglio Agrifish a Bruxelles.

La Pac "non serve solo a garantire la produzione, serve a garantire che gli agricoltori restino come custodi al loro posto e tagliare i fondi sarebbe stato minare questo sistema". (ANSA).

