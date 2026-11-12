"E' una filiera che diventa sempre più sensibile ad attacchi, perché il cibo spesso viene usato come arma in una guerra ibrida che a livello mondiale sia come condizionamento dei popoli sia come modo per creare tensioni all'interno delle nazioni. Lo abbiamo visto, lo abbiamo contrastato e credo che l'Italia, forse anche meglio di altri sia riuscita ad arginare fenomeni di questa natura". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del rapporto di Isema sull'agroalimentare 2026, in merito ai cyberattacchi.

"Questo - ha precisato il ministro - sia per il lavoro delle nostre agenzie, sia per il lavoro che il governo che ha messo in campo a protezione del sistema interventi che hanno permesso in termini finanziari ed economici di rendere più resiliente il nostro settore agricolo e quindi più in grado di resistere a qualsiasi forma di attacco". Lollobrigida ha poi ricordato "siamo entrati a far parte del Comitato per la sicurezza e abbiamo inserito anche all'interno del ministero dell'Agricoltura un presidio delle agenzie che sovraintendono al dato di rischio per una filiera strategica come quella legata al cibo".

Sul ColtivaItalia ha spiegato: "Già nel prossimo mese i primi 30 milioni verranno investiti sul settore cerealicolo del ColtivaItalia per sostenere le filiere, il mondo produttivo; interventi che si ripeteranno, perché mentre il Parlamento approvava, noi qui al ministero preparavamo già i decreti attuativi, che ovviamente confronteremo con le Regioni e con le associazioni rappresentative del mondo agricolo, ma non abbiamo perso nemmeno un secondo". "Al di la di chi non ne ha capito il senso o non è riuscito ad avere il tempo di leggerlo - ha precisato il ministro - questo è un provvedimento storico, strategico che mette subito le risorse a disposizione dei nostri agricoltori. Abbiamo atteso il Parlamento, come è legittimo si faccia, perché approfondisse il testo, perché lo rendesse ancora migliore, tant'è vero che non ha avuto voti contrari in Parlamento. E' un provvedimento che tutti capiscono essere particolarmente rilevante".

Infine la manovra: "Nell'ambito della discussione della legge finanziaria proveremo ancora a fare di più. In questi anni non è mancata la capacità del nostro ministero di attrarre risorse sino alla fase di programmazione e anche nella fase di discussione dei provvedimenti, ma abbiamo avuto conferma che le associazioni di rappresentanza del mondo agricolo sono molto soddisfatte del lavoro messo in campo. Poi, ovviamente, è legittimo che anche rispetto alla miglior proposta uno dica 'vorremmo di più' e questo ci sta da parte di ognuno". "Partire dalla considerazione che è stata oggettivamente espressa da tutte le associazioni di rappresentanza di soddisfazione - ha aggiunto il ministro - è già un dato particolarmente significativo, che non è orizzontale, magari in tutti i settori, ma sul settore agricolo evidentemente e della pesca questo è un dato importante".

