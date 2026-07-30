(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Abbiamo già nella legge di bilancio alcune novità per aiutare molti settori in sofferenza momentanea rispetto alle annualità, per esempio passate, il Fondo di sovranità alimentare in particolare. Non escludiamo nemmeno di poter valutare se utilizzabili i fondi Agricat per eventi siccitosi, tra virgolette, anomali, che riguardano alcune produzioni in particolare che hanno alta necessità di acqua. Se l'evento siccitoso è quello di carenza idrica generalizzato, per alcuni settori non è necessaria la carenza idrica eccezionale, basta anche solo una diminuzione della disponibilità per pregiudicare il raccolto". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a margine del Tavolo Riso, svolto questa mattina.

"E da questo punto di vista - ha aggiunto - stiamo studiando la possibilità di utilizzare anche del fondo Agricat, ma abbiamo previsto comunque in parallelo altri interventi che peraltro mettano in condizione di prevedere dei contratti di filiera su lunghi periodi che mettano in condizione i nostri agricoltori di avere sicurezza, il mondo industriale, di avere certezza di approvvigionamenti a costi standardizzati". (ANSA).

