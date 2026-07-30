(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Un grande lavoro comune sinergico per difendere le nostre produzioni, per svilupparle, per creare campagne che possano incentivare il consumo interno dei nostri prodotti straordinari come quello proveniente dalla risicoltura.

Noi siamo i primi produttori in Europa. Siamo leader mondiali nella qualità su questo eccezionale prodotto, che ovviamente ha bisogno di essere curato anche con un'infrastruttura idonea a garantirgli acqua, per esempio, che è uno degli elementi strategici nella produzione del riso, abbattere i costi energetici dei fertilizzanti" . Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a margine del Tavolo Riso, svolto questa mattina.

"E su questi elementi - ha aggiunto- io credo che il mondo associativo abbia trovato risposte puntuali da parte di un governo particolarmente attento a questo modello che vedrà in una delle innovazioni che abbiamo inserito di livello mondiale, Risò, che è la grande fiera che promuove il riso italiano, ma al suo interno in questo evento c'è tanto confronto con il mondo della ricerca, con il mondo della scienza, per trovare nuove soluzioni che permettano di rispondere alle esigenze del nostro mondo produttivo, di continuare a garantire ai cittadini qualità a prezzi accessibili".

"Sono tanti - ha concluso - gli interventi di natura finanziaria, di natura economica e di natura progettuale che abbiamo messo in campo e insieme al mondo associativo stiamo raggiungendo risultati brillanti".

Il ministro ha inoltre annunciato, nel corso della presentazione al Masaf, che il festival internazionale Risò, in programma a Vercelli dall'11 al 13 settembre, sarà aperto della presidente del consiglio Giorgia Meloni. (ANSA).

