(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "La tutela delle nostre imprese passa anche dal contrasto a ogni forma di illegalità che danneggia il lavoro degli agricoltori e mette a rischio la sicurezza dei nostri territori". Lo fa sapere il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in merito all'operazione 'Sant'Isidoro' contro il traffico internazionale di mezzi agricoli rubati, indagine avviata nel dicembre 2024.

"Ringrazio i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e la Procura di Trani per il lavoro svolto e per l'importante operazione contro il traffico internazionale di mezzi agricoli rubati", ha precisato il ministro e aggiunte "lo Stato è al fianco di chi opera nel rispetto delle regole e merita di lavorare in condizioni di sicurezza". (ANSA).

