(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Più poteri di controllo, regole aggiornate sulla rappresentatività e una stretta sulla contraffazione anche online. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha varato il nuovo decreto che ridisegna il funzionamento dei Consorzi di tutela dei vini Dop e Igp italiani, allineando le norme nazionali ai regolamenti europei per blindare uno dei motori trainanti dell'agroalimentare Made in Italy I Consorzi, ha commentato il Ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, "sono uno dei pilastri del successo della Dop Economy. Con questo provvedimento rafforziamo il loro ruolo nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione delle denominazioni vitivinicole italiane e introduciamo strumenti più efficaci per la gestione delle indicazioni geografiche, la regolazione dell'offerta, la promozione dell'enoturismo e la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni".

Il decreto aggiorna la disciplina nazionale, definendo nuovi requisiti di riconoscimento e di rappresentatività e assicurando un'equilibrata partecipazione delle diverse categorie della filiera. Rafforza, inoltre, il contrasto agli utilizzi impropri delle denominazioni e la vigilanza sui mercati, comprese le piattaforme online, sotto il coordinamento dell'Icqrf.

"Questo testo - ha spiegato Lollobrigida - nasce da un ampio confronto con le organizzazioni rappresentative della filiera ed è stato ampiamente condiviso con le Regioni. Con la sua adozione completiamo gli interventi necessari per adeguare la disciplina nazionale al regolamento europeo sulle indicazioni geografiche e diamo al settore vitivinicolo un quadro normativo aggiornato, organico e coerente con la normativa comunitaria". (ANSA).

