(ANSA) - ROMA, 02 NOV - In occasione della sua visita al Villaggio della Difesa al Circo Massimo, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha reso omaggio alle vittime del tragico incidente aereo avvenuto in Bosnia-Erzegovina: i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e gli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Il Ministro ha deposto un mazzo di fiori in memoria dei caduti, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie e alle Forze Armate. (ANSA).

