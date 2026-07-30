(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Le forze del centrodestra hanno chiesto e in questi minuti si sta determinando l'Aula su questo tema. E' stato chiesto di parlarne subito del Coltivaitalia. Da parte dell'opposizione, in realtà, c'è un atteggiamento, come spesso accade, molto incoerente. Da una parte si chiede di accelerare, dall'altra parte si frena la richiesta della maggioranza di procedere con approvazione di urgenza, che è la richiesta che io sto facendo, perché abbiamo dato tutto il tempo necessario al Parlamento per approfondire questo provvedimento" Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a commento dell'iter del disegno di legge ColtivaItalia e a margine del Tavolo Riso, svolto oggi al Masaf.

"C'è stato richiesto - ha aggiunto - dalla maggioranza, ma soprattutto dalle opposizioni.

Abbiamo detto per questo miliardo in più per il mondo agricolo italiano è giusto valutare insieme come spenderlo al meglio, però non possiamo perdere tempo e non ce lo possiamo permettere, non ce lo vogliamo permettere". (ANSA).

