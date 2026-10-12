(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - "Dobbiamo aumentare la promozione, raccontare il vino, evitare la criminalizzazione del prodotto; cominciano a esserci risposte molto forti anche dalla scienza, sul fatto che un consumo responsabile sia del tutto compatibile con la salute. Questo è un modello che permette al vino di restare sui mercati, di consolidare i mercati esistenti dove comunque un consumo importante esiste. Ma ci sono anche criticità, dovute al cambio di percezione da parte dei giovani, all'utilizzo di altri prodotti, mentre abbiamo una crescita in mercati nuovi, asiatici piuttosto che una parte dell'Africa, che sono molto interessanti". Lo ha detto il ministro dell' Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine della sua visita all'azienda vinicola Zorzettig, a Spessa, nei Colli orientali del Friuli.

Per Lollobrigida "il vino è stato criminalizzato in operazioni che imputo a logiche di mercato per spostare l'attenzione su altro". Per il ministro "anche dal punto di vista salutistico c'è stato un calo nel consumo del vino e un aumento dei superalcolici, che non ha un senso" considerando appunto l'aspetto salutistico. Comunque, "siamo di fronte a sfide globali: c'è chi vuole puntare su prodotti standardizzati, tutti uguali e il vino non lo è, perché riduce i costi di produzione e di distribuzione e accentra le risorse nelle manai di pochi e il lavoro può essere delocalizzato. Si tende ad affermare questo modello, noi dobbiamo proporre il nostro che prevede qualità, distintività e garanzia di lavoro e di ricchezza ripartita tra tanti", ha concluso Lollobrigida.

Il ministro ha partecipato all'inaugurazione di una struttura, Cantina Viva della stessa azienda, gestita da Annalisa Zorzettig. (ANSA).

