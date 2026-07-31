(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Il via libera annunciato oggi dalla Commissione Ue sui fertilizzanti è un altro passo dell'Europa a sostegno degli agricoltori, e arriva grazie al lavoro che l'Italia sta portando avanti da mesi a Bruxelles". Lo dichiara, in una nota, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Da gennaio, quando la crisi ancora non era esplosa, abbiamo portato al tavolo di Bruxelles il tema del caro-fertilizzanti - ricorda Lollobrigida -. Lo abbiamo ripetuto in ogni Agrifish, senza accettare risposte tardive o insufficienti. Oggi arriva la conferma di quanto chiedevamo: il potenziamento e impiego della riserva di crisi della Pac e, soprattutto, la possibilità di anticipo dei pagamenti diretti prima del 16 ottobre, misura di grande impatto per gli agricoltori".

Sui pagamenti diretti, precisa ancora il ministro dell'Agricoltura, "ci siamo già attivati con prontezza, erogando 1,67 miliardi di euro di anticipi Pac nelle tasche degli agricoltori; sull'impiego della riserva di crisi faremo ricorso alla massima leva possibile, a partire dai 46 milioni previsti per quota parte italiana.

"Continueremo su questa linea - conclude Lollobrigida -.

Produzione, protezione, promozione: sono i tre cardini della strategia che l'Italia porta avanti in Europa per l'agroalimentare. Difendere il reddito degli agricoltori significa difendere la sicurezza alimentare dei cittadini." (ANSA).

