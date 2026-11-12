(ANSA) - SIRACUSA, 12 NOV - "Abbiamo una grandissima vocazione agricola dell'isola e imprenditori capaci. Tante le sfide da affrontare: dall'eccessiva frammentazione del tessuto produttivo, alla concorrenza internazionale anche extra Ue, poi il passaggio generazionale anche di competenze". Lo ha detto Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit, a margine della tappa del Forum delle Economie - Italian EXPerience, dedicata alla filiera dell'ortofrutta, promossa da UniCredit, in collaborazione con Coldiretti Sicilia.

"Noi come UniCredit abbiamo un coordinamento a livello regionale di agribusiness con specialisti sul territorio e gestore dedicati alle aziende agricole - ha continuato Malandrino -. Lo facciamo anche attraverso attività di erogazione del credito: nel 2025 UniCredit ha erogato in Sicilia nuovi finanziamenti per un miliardo 600 milioni, di cui 800 milioni al tessuto produttivo, e quest'anno il trend è cresciuto: a settembre abbiamo già erogato un miliardo 500 milioni di cui 840 milioni a favore delle imprese".

Di sfide ha parlato anche Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia: "Le imprese in Sicilia che producono ortofrutta sono circa 40mila. Il cambiamento climatico ha cambiato alcune produzioni. Abbiamo necessità di aumentare le infrastrutture che ci permettono di avere almeno l'acqua. La tecnologia è cambiata ed il consumo d'acqua è diminuito; abbiamo ridotto l'utilizzo di fitofarmaci e abbiamo la possibilità di utilizzare i droni". (ANSA).

