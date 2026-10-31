Si rafforzano gli incentivi per gli investimenti tecnologici delle imprese agricole e della pesca. Il testo del disegno di legge di Bilancio prevede lo stanziamento di 80 milioni di euro per il 2027 e altri 80 milioni per il 2028, per un totale di 160 milioni di euro. Le risorse hanno l'obiettivo di potenziare il credito d'imposta previsto dalla misura Agricoltura 4.0 per l'acquisto di nuovi macchinari e tecnologie e l'ammodernamento delle attività produttive. Tra le finalità degli investimenti vengono anche inseriti il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi.

Altre misure per l'agricoltura all'interno del Ddl di bilancio vengono stabilite dall'articolo 11 con l'estensione al 2027 dell'esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari, già prevista per il triennio 2024-2026. Nello specifico, prevede la detassazione al 100% ai fini Irpef fino a 10mila euro, che diventa al 50% per la parte eccedente i 10mila euro, ma non superiore a 15mila euro.

Secondo le stime contenute nella relazione tecnica, la misura comporterà minori entrate fiscali per circa 221,5 milioni di euro nel 2028, tra Irpef e addizionali regionali e comunali. Nel 2029 è invece previsto un recupero di gettito pari a 90,4 milioni. Considerando gli effetti di cassa del 2028 e del 2029, si stimano minori entrate Irpef di competenza annua per circa -119,2 milioni di euro, oltre a minori entrate per -8,6 e -3,3 milioni di euro rispettivamente di addizionali regionale e comunale.

Nuovo fondo da 100 milioni di euro per ammodernare la flotta peschereccia italiana , riducendone i consumi energetici, e una cassa integrazione per i lavoratori della pesca. Lo prevedono alcuni articoli del disegno di legge di Bilancio, in particolare l'88 e il 49. Riguardo il fondo, vengono stanziati 60 milioni di euro per il 2027 e 40 milioni per il 2028, che saranno destinate a sostenere interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'ammodernamento sostenibile delle unità della flotta da pesca nazionale, nonché a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato e la competitività delle imprese di pesca.

La misura specifica inoltre che i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti saranno definiti con un successivo decreto del ministero dell'Agricoltura. Il Ddl di bilancio introduce dal 2027 anche una cassa integrazione per i lavoratori della pesca, con un'indennità pari all'80% della retribuzione per un massimo di 90 giornate all'anno. Viene specificato che la prestazione è riconosciuta in relazione alle giornate di lavoro non prestate per sospensioni dell'attività dovute a intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi carattere transitorio, tra le quali rientrano i fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari rilevanti, la mancanza di lavoro e la perdita di commesse, la perdita consistente del prodotto e i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali o dell'Unione europea. Inoltre, come si legge nella relazione tecnica, "dal 2027 la misura non è prorogata in quanto sostituita, in via strutturale, dalle complessive tutele previste dalla disposizione in esame".

