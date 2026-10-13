(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Apre il portale per la pre-convalida delle domande di accesso alla Cambiale azzurra, lo strumento promosso dal Masaf per rafforzare la liquidità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Le richieste da prersentare entro le 12.00 del 30 ottobre, saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'intervento dispone di una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro e consentirà alle imprese ammesse di accedere a finanziamenti a tasso zero fino a 20mila euro, elevabili fino a 60mila euro per le imprese o le cooperative armatoriali che operano con più imbarcazioni. Il finanziamento avrà una durata di cinque anni, con rimborso del capitale a partire dal secondo anno.

"Con la Cambiale Azzurra - dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida - mettiamo a disposizione un sostegno concreto per il comparto della pesca e dell'acquacoltura, offrendo liquidità a tasso zero per accompagnare il lavoro delle aziende, accrescerne la competitività e favorirne gli investimenti, in una fase congiunturale particolarmente complessa". Lo sportello telematico sarà aperto il primo giorno dalle 12.00 alle 18.00, l'ultimo giorno dalle 9.00 alle 12.00 e, nei giorni feriali compresi tra le due date, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Tutti gli strumenti per accedere alla Cambiale Azzurra sono disponibili sul portale Ismea.

(ANSA).

