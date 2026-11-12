Sono state sequestrate 6.048 taniche da 3 litri di olio extravergine di oliva, per un totale di 18.144 litri di prodotto e un valore stimato di circa 100 mila euro nell'ambito di un controllo congiunto condotto nella provincia di Bari dall' Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), Guardia di Finanza, Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lo si legge in una nota del Masaf.

L'olio, di origine tunisina e destinato a Paesi terzi, presentava elementi grafici ed evocativi dell'origine italiana, generando una percezione non corrispondente alla reale provenienza del prodotto.

"La nostra priorità è difendere senza esitazioni il Made in Italy, i nostri produttori e la salute dei cittadini da ogni tentativo di inganno e concorrenza sleale. L'importante operazione condotta nella provincia di Bari dimostra ancora una volta l'efficacia della sinergia, nell'ambito della Cabina di Regia, tra le amministrazioni dello Stato e le forze di controllo impegnate nella tutela della filiera agroalimentare.

Chi pensa di poter sfruttare impropriamente il nome e l'immagine dell'Italia per commercializzare prodotti esteri troverà sempre un muro invalicabile nei nostri organi di controllo.

Trasparenza, legalità e qualità restano i pilastri irrinunciabili della nostra sovranità alimentare", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

L'operazione conferma l'alto livello di attenzione e coordinamento istituzionale a presidio dei confini e dei mercati, a garanzia della lealtà commerciale e della valorizzazione delle vere produzioni agroalimentari italiane.

