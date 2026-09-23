(ANSA) - MILANO, 23 SET - Masi Agricola ricorda, a pochi giorni dall'anniversario, che il 26 settembre ricorrono 10 anni dall'entrata di Canevel Spumanti nel gruppo. "Nonostante tutto quello che è successo nel mondo, il business è raddoppiato, mantenendo salda la missione originaria: dare vita a spumanti di eccellenza a Valdobbiadene. Un'evoluzione che ha rafforzato il brand in termini di identità, riconoscibilità, posizionamento premium e distribuzione, senza mai perdere il legame con il territorio e al contempo con una visione sempre più internazionale" sottolinea Federico Girotto, ad di Masi Agricola e presidente di Canevel Spumanti.

La strategia di integrazione e sviluppo ha portato, fra l'altro, a un ampliamento e consolidamento distributivo, "con una quota export iniziale molto ridotta e che oggi tocca invece il 40%, con la presenza del marchio in oltre 40 Paesi". "Questo matrimonio - conclude Girotto - è stato considerato dal mercato e dalla finanza come esempio di sinergia e integrazione virtuosa tra aziende premium del vino. Continueremo a puntare su qualità, innovazione e valorizzazione del territorio e Canevel sarà sempre più un punto di riferimento nel segmento degli spumanti premium". (ANSA).

