"La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla, e distruggersi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, dov'è in corso l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. "La biodiversità ha bisogno di politiche" che sappiano attribuire alla stessa il "giusto valore", ha sottolineato.

'Biodiversity - Be Diversity' è il claim ufficiale dell'edizione 2026 di Terra Madre Salone del gusto. "La biodiversità è sfida cruciale per il futuro. Carlo Petrini l'ha descritta molto bene come 'la chiave della nostra sopravvivenza'", ha detto Matteralla. "E' una responsabilità - ha aggiunto - per la quale si deve operare sia dalla base, attraverso la partecipazione popolare, sia dal vertice delle istituzioni, nazionali e internazionali. Impoverimento con la omologazione delle colture e delle culture, desertificazione di territori, cambiamenti climatici, scomparsa accelerata di specie animali e vegetali, sono davanti a tutti. E' il grande tema della sostenibilità, fronte essenziale per chi abbia a cuore il futuro dei propri figli e nipoti. E se oggi pure tacciono molti di coloro che, sino a ieri, irridevano l'allarme per di cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative". Per Mattarella "la biodiversità è anche una grande questione culturale e sociale, che riguarda le persone e l'habitat in cui vivono. Il contributo di Petrini (fondatore di Slow Food, ndr) è stato in questi ambiti originale e di grande spessore, legando la tutela della biodiversità genetica con il rispetto delle diverse culture delle popolazioni, cioè delle differenze, facendoci conoscere persone e realtà lontane".

Il futuro non può essere azzerato da un presente onnivoro

"Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati, coltivatori, allevatori, pescatori, cuochi, gastronomi, consumatori, a una grande alleanza, a una comunità del cibo che, insieme, ci veda impegnati per la pace tra i popoli". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, per l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. "Come non mai - ha detto -, dimensione locale e dimensione globale sono strettamente legati fra loro parlando di alimentazione. Come non mai, questi temi sono legati a una dimensione etica, quella dei diritti delle persone. Ecco perché alla terra occorre voler bene. E' un modo per voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Questa è l'importanza del vostro lavoro di anni, delle campagne lanciate per la salubrità dei cibi, per la biodiversità e la sostenibilità, per l'educazione alimentare".

L'agricoltura è un comparto chiave e va sviluppata e difesa

"L’agricoltura è comparto chiave e va sviluppata e difesa. Ne va – è persino ovvio nella sua semplicità - del futuro della specie umana". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, per l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. "Non a caso - ha detto - la Costituzione italiana ricorda, all’art.9, che la Repubblica tutela 'l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni'".

Il presidente della Repubblica ha poi lasciato il Teatro e si è recato in piazza Castello per visitare lo stand di Slow Food, tra gli applausi dei presenti.