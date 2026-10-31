(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Campania Gourmet torna al Merano WineFestival, in programma dal 6 al 10 novembre, per il ventunesimo anno di partecipazione; il progetto ideato da Dante Stefano Del Vecchio e coordinato da MisteryApple Communication porterà alla 35ma edizione della manifestazione 40 aziende e tre consorzi campani, con iniziative dedicate al patrimonio vitivinicolo regionale e alla cultura gastronomica. "Abbiamo visto crescere la presenza della Campania a Merano e consolidarsi l'interesse degli operatori per le nostre produzioni" sottolinea Dante Stefano Del Vecchio. "Ristoratori, enotecari e professionisti tornano a incontrare le aziende, creando occasioni di confronto che danno continuità al nostro lavoro".

Due i principali appuntamenti: la masterclass "La Campania nell'evoluzione dei bianchi", organizzata in collaborazione con AIS Campania, e "Sfumature di Gusto", quattro giornate di live cooking nella GourmetArena, sulla Passeggiata Lungo Passirio. La masterclass, in programma domenica 8 novembre all'Hotel Terme Merano, propone una degustazione di otto vini bianchi campani delle annate comprese tra il 2018 e il 2022. Il percorso attraversa il Sannio, l'Irpinia, il Vesuvio, l'Alto Casertano e l'isola d'Ischia, mettendo a confronto Falanghina, Fiano, Pallagrello Bianco e Biancolella, per approfondire la capacità evolutiva dei vini e le differenti espressioni legate ai vitigni, ai territori e alle scelte produttive. "La longevità è una delle carte più interessanti dei bianchi campani" spiega Tommaso Luongo, presidente di AIS Campania. "Freschezza, sapidità ed equilibrio permettono a molte di queste produzioni di evolvere sviluppando complessità, senza perdere riconoscibilità. Le diverse espressioni della Falanghina, insieme agli altri vitigni autoctoni, mostrano quanto sia articolato questo patrimonio". A guidare la degustazione saranno Dante Stefano Del Vecchio, Tommaso Luongo e Guido Invernizzi, relatore AIS.

Sul versante gastronomico, dal 6 al 9 novembre "Sfumature di Gusto" porterà a Merano chef, pizzaioli e professionisti della ristorazione attraverso una serie di showcooking dedicati alle preparazioni, alle materie prime e alle diverse interpretazioni della cucina. Tra i protagonisti Pasquale Tarallo, Pasquale Vedetta, Francesco Pio Comune, Giampiero Estatico, Antonio Tubelli, Lino Scarallo e Giuseppe Aversa.

Spazio anche alla formazione, con il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Alberghiero G. Marconi di Vairano Scalo, impegnati in alcuni degli appuntamenti di live cooking.

Il programma di Campania Gourmet è realizzato con il supporto della Regione Campania, nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027, cofinanziato dall'Unione europea, con il coinvolgimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. (ANSA).

