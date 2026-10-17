(ANSA) - ROMA, 17 OTT - A Bolzano scatta l'ora dei Christkindlmarkt, il tradizionale Mercatino di Natale, il più antico d'Italia in programma nella capitale delle Dolomiti dal 27 novembre al 6 gennaio del 2027. Giovedì 26 novembre, alle ore 17, il Christkindlmarkt sarà inaugurato con l'accensione delle 1300 luci del grande Albero dei Desideri. Mercatini di Natale organizzati dall'Azienda di Soggiorno di Bolzano diretta da Roberta Agosti. Sarà la 35ª edizione, col consolidato Mercatino Solidale in piazza del Grano dedicato ai "doni che fanno bene", manufatti realizzati dalle associazioni cittadine che sostengono e valorizzano le persone in situazioni di vulnerabilità. Ma quest'anno con una novità: il progetto entrerà nelle 120 casette di legno con il progetto "Bolzano Mondo Comune". Gli stand aderenti potranno acquistare speciali bollini da applicare ai propri prodotti: per ogni articolo con il bollino venduto, 1 euro sarà devoluto in beneficenza al Comune di Bolzano. Le casette di legno saranno allestite tra rappresentazioni in feltro e lana cotta, vetro soffiato, ceramiche, decorazioni di legno, carillon, tovaglie ricamate, angioletti e presepi, speck, cannella e di vin brulé. Non solo: Il 12 dicembre è in programma la premiazione della "Birra Natalizia Artigianale - Christmas Beer": il concorso, giunto alla VI edizione. Sempre il 27 novembre, alle ore 8,30, Obereggen (a 20 minuti da Bolzano) aprirà la stagione sciistica del Dolomiti Superski, prima delle dodici valli del carosello internazionale ad aprire i battendi della stagione invernale 2026-2027. Sempre in Alto Adige da visitare Renon e San Genesio con l'Altopiano del Salto. (ANSA).

