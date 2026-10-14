(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Tra sport, corsi di lingua, musica e catechismo, la merenda dei più piccoli si fa sempre più in movimento. Quasi la metà (47%) dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni fa infatti lo spuntino fuori casa nei giorni di attività, consumandolo spesso durante gli spostamenti tra la scuola e gli impegni pomeridiani. In questo contesto di continua mobilità, crostatine e croissant farciti alle creme o alle confetture si posizionano al vertice assoluto delle preferenze delle famiglie con olre il 40%. È quanto emerge dalla recente indagine "Merenda on the go", condotta da AstraRicerche per Unione Italiana Food su un campione di mille genitori italiani. Lo studio scatta una fotografia tra chi consuma la merenda fuori dalle mura domestiche e chi la fa in viaggio, ossia in macchina, a piedi o sui mezzi pubblici. In questo contesto, la praticità diventa il criterio guida fondamentale per l'84% dei genitori, affiancata dal giusto apporto energetico (56%) e da un consumo semplice che non crei ingombro. Inoltre, l'88% delle famiglie varia il tipo o la quantità di cibo nei giorni più dinamici, portando quasi 6 ragazzi su 10 a consumare porzioni leggermente più abbondanti per compensare il dispendio.

Tra gli alimenti preferiti in mobilità svettano le merendine confezionate (46,5%) e gli snack salati come i crackers (46,4%).

Seguono il pane o il panino preparato in casa, dolce o salato (41%), la frutta fresca (36%), che sconta, rispetto alla merenda in casa dove è in testa alle scelte, il fatto di dover essere sbucciata. Più staccati barrette (35%), biscotti (32%), yogurt (25%) e pizza (21%). Tra le merendine, crostatine e croissant farciti a crema o marmellata guidano le preferenze dei più giovani. Come sottolinea il nutrizionista Michelangelo Giampietro, fuori casa la porzionatura e la praticità di prodotti confezionati aiutano a coniugare l'equilibrio nutrizionale con la facilità di gestione, purché inseriti in una dieta varia e ben idratata. (ANSA).

