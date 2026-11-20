(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Una moratoria di 12 mesi sui mutui per il settore del vino. La prevede un emendamento della Lega alla manovra, secondo quanto ha detto il capogruppo del partito alla Camera Riccardo Molinari, in conferenza stampa sulla manovra alla Camera. "Per rispondere alla crisi del vino, abbiamo previsto che ci sia una sospensione di 12 mesi dei mutui per le cantine sociali e le aziende che hanno crediti deteriorati e che hanno riserve che non riescono ancora a vendere, in modo da favorire il pagamento dei soci più che il pagamento dei mutui. Quindi questa è una misura a costo zero che chiediamo per rispondere a un'emergenza oggettiva che c'è sui territori agricoli", aggiunge.

Un altro emendamento "amplia la dotazione di Agricoltura 4.0 di 40 milioni per 2 anni per far sì che non capiti più che le aziende agricole che accedono a questa misura e fanno dei gli investimenti, per carenza poi del budget, si trovino a dover mettere più soldi rispetto a quelli che la norma gli garantiva", spiega Molinari. (ANSA).

