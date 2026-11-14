(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 NOV - Ancora una conferma per l'azienda vinicola 'Herero' di Campobasso giunge dal 'Mondial des Vins Extrêmes' 2026. La 'Tintilia del Molise doc' annata 2023 si è aggiudicata la medaglia d'oro risultando tra i migliori vini italiani in concorso. Nello storico appuntamento mondiale, giunto alla 33/a edizione, erano in gara 1.175 vini provenienti da 22 nazioni. Una competizione riservata ai vini ottenuti da vigneti coltivati in ambienti che hanno difficoltà di coltivazione permanenti e oggettive e che per tali complessità di produzione vengono definiti 'vini estremi o eroici'. Il riconoscimento "è il risultato del nostro lavoro artigianale - affermano dall'azienda - dove la cura di ogni dettaglio, dal lavoro in vigna a quello in cantina, è fondamentale ai fini dell'ottenimento di un prodotto di qualità". (ANSA).

