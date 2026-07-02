- Svelati i vini selezionati dalla commissione di assaggio, sei noti sommelier, della IV edizione di Morellino del Cuore, progetto nato dalla collaborazione tra il Consorzio Tutela Morellino di Scansano Docg e i giornalisti Roberta Perna e Antonio Stelli con l'obiettivo di valorizzare una delle denominazioni più rappresentative della Toscana.



Hanno composto la commissione Andrea De Luca di Enoteca Pinchiorri (tre stelle Michelin), Luca Bracali di Bracali (una stella Michelin), Federico Latta di Taverna Estia (due stelle Michelin), Enrico Moschella di George Restaurant(due stelle Michelin), Rudy Travagli di Enoteca La Torre (due stelle Michelin) e Andrea Puliga di Ristorante Iris (una stella Michelin).



I 10 Morellino del Cuore 2026 sono:

(Categoria Annata) Tenuta Pietramora - Germile 2024, Cantina 8380 - 8380 2024, Doga delle Clavule - Doga delle Clavule 2024.



(Categoria Superiore) Roccapesta - Roccapesta 2023, Conte Guicciardini - I Massi 2023, Morisfarms - MDS 2023.



(Categoria Riserva) Cantina Vignaioli di Scansano - Roggiano Riserva 2022, Terenzi - Madrechiesa 2022, Val delle Rose - Poggio al Leone 2022.



(Categoria Vecchia Annata) La Fattoria di Magliano - Heba 2009.



Per il presidente del Consorzio Tutela Morellino di Scansano Docg, Bernardo Guicciardini Calamai, "Morellino del Cuore è diventato negli anni uno dei progetti più significativi promossi dal Consorzio per la valorizzazione della denominazione. Nato dalla collaborazione con i giornalisti Roberta Perna e Antonio Stelli, ha l'obiettivo di offrire ogni anno un momento di confronto, mai competitivo, all'interno della denominazione, permettendo di coglierne l'evoluzione attraverso il lavoro delle aziende e dei loro vini. Anche quest'anno la commissione di assaggio, composta da autorevoli professionisti della ristorazione italiana, ha riscontrato un livello qualitativo elevato e trasversale: un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi.

E questa edizione assume inoltre un significato particolare perché, grazie alla recente modifica del disciplinare, è stato possibile inserire per la prima volta la categoria Morellino Superiore. Un'importante novità che arricchisce ulteriormente il progetto e testimonia il percorso di crescita e di continua evoluzione della nostra denominazione". (ANSA).

