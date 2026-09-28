(ANSA) - TAORMINA, 28 SET - Il Morgana cocktail club di Taormina, del gruppo Bella repertoire, aprirà le porte ai ragazzi del centro Tma metodo Caputo-Ippolito 3.0 di Siracusa e offrirà loro un'esperienza nel mondo dell'ospitalità. Lunedì 5 ottobre i giovani del centro, tutti con disturbo dello spettro autistico, entreranno a far parte della squadra del locale e lavoreranno al fianco dei bartender e del personale di sala: prepareranno i cocktail, allestiranno le postazioni, si occuperanno del servizio e dell'accoglienza degli ospiti.

La serata contribuirà inoltre a sostenere TourAutism, il progetto nazionale nato dall'esperienza della Tma che, in sei tappe, coinvolge complessivamente 24 ragazzi con autismo in viaggio per l'Italia a bordo di un camper: una casa itinerante in cui condividere la quotidianità e sperimentare nuove autonomie. Ovvero il principio su cui si fonda la Terapia multisistemica in acqua (Tma) metodo Caputo-Ippolito, un modello educativo, riabilitativo e relazionale che accompagna le persone con disturbo dello spettro autistico verso l'autonomia.

"Il Morgana - affermano Guido Spinello e Christian Sciglio, fondatori del cocktail club - è da sempre un luogo di incontro, profondamente legato a Taormina e al suo territorio. Crediamo che fare ospitalità significhi anche creare occasioni di partecipazione e inclusione. Accogliere i ragazzi del Centro Tma 3.0 e condividere con loro una serata di lavoro è per noi un modo concreto per aprire il locale alla comunità e contribuire a un progetto importante come TourAutism" Il tour mette in rete i centri Tma di Mediglia, Casoria, Arezzo e Siracusa, con tappe e incontri anche a Roma, Verona, Brescia, Firenze, Cosenza, Messina e Catania. (ANSA).

