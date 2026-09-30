(ANSA) - VERONA, 30 SET - Grave lutto per lo chef tristellato veronese Giancarlo Perbellini: questa mattina è morta la moglie, Silvia Bernardocchi. Malata da tempo, ha lottato a lungo contro una grave forma di carcinoma alle vie biliari.

Il patron del Ristorante Casa Perbellini-12 Apostoli, in occasione del massimo riconoscimento della Guida Michelin, nel novembre di due anni fa, aveva dedicato alla moglie il prestigioso traguardo.

Silvia Bernardocchi era vicepresidente della Fondazione Colangiocarcinoma Est, creata a Padova nel 2025, e sostenuta dal marito. (ANSA).

