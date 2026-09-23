(ANSA) - ROMA, 23 SET - Non è semplicemente un nuovo sigaro, bensì il racconto di un cammino condiviso. Manifatture Sigaro Toscano presenta, in due appuntamenti a Roma e a Milano, Toscano T, un progetto nato a metà del 2024 e sviluppato attraverso un percorso biennale di co-creazione che ha coinvolto, per la prima volta, oltre 2.500 appassionati del Club Amici del Toscano. "Questo non è semplicemente un sigaro pensato per gli appassionati, ma proprio creato insieme a loro", sottolinea Stefano Mariotti, Amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano. "Toscano T dimostra come la 'Toscanotudine' sia capace di unire persone, storie ed esperienze attraverso un filo sottile e tangibile, fondendo innovazione e tradizione nel segno della qualità manifatturiera italiana".

Il percorso di creazione è stato volutamente lento, rispettando i tempi naturali che da oltre 200 anni accompagnano la nascita del Toscano. Un'avventura corale che ha coinvolto l'intera filiera: dai coltivatori che hanno seguito la crescita delle piante e la cura a fuoco delle foglie, al Blender che ha tradotto i desideri del Club in una ricetta precisa, fino alle sigaraie delle Manifatture e ai tabaccai. Un lavoro che trova a Lucca il suo cuore manifatturiero, dove le sigaraie realizzano il Toscano T a mano, secondo una tradizione al femminile che si tramanda da generazioni. Il risultato è un sigaro dal formato robusto, con unaa miscela realizzata al 100% con Kentucky nordamericano. Per un progetto che celebra il legame tra Manifatture Sigaro Toscano, il territorio e la sua comunità e racconta, ancora una volta, una tradizione italiana capace di rinnovarsi nel tempo. (ANSA).

