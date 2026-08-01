- Raccogliere l'eredità di Carlo Petrini e rafforzare una rete globale capace di affrontare le sfide del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dei conflitti attraverso il cibo. È il messaggio del presidente internazionale di Slow Food, Edward Mukiibi, in vista del congresso che quest'anno si chiama Assemblea dei partecipanti, a Torino, la prima occasione di riunione mondiale dopo la scomparsa del fondatore.

"Questo è il momento più importante in cui riuniamo la nostra rete internazionale. Avremo circa 1.500 delegati provenienti da 120 Paesi - afferma Mukiibi in un incontro a Roma all'ANSA - che porteranno esperienze e progetti concreti: dalla tutela della biodiversità al risparmio delle risorse nelle attività agricole, fino alle strategie per affrontare la siccità. Il nostro obiettivo è dare visibilità a questa rete e mostrare ciò che sta realmente accadendo nelle diverse parti del mondo". Per il presidente internazionale di Slow Food, agronomo, educatore, sostenitore dell'agroecologia e cresciuto in una famiglia di agricoltori nell'Uganda centrale, il cuore dell'evento è il confronto tra culture alimentari diverse. "Vogliamo che le persone comprendano che non siamo differenti, ma semplicemente diversi. È il momento per incontrarsi, dialogare e condividere conoscenze, mettendo in comune le soluzioni ai problemi che colpiscono territori lontani tra loro. Una comunità che affronta la crisi idrica in Africa può offrire risposte utili a chi vive situazioni analoghe in Asia, e viceversa", dice Mukiibi candidato alla presidenza nelle elezioni di settembre.

L'Assemblea dei partecipanti si tiene in contemporanea a Terra Madre Salone del Gusto 2026, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre, che quest'anno assume un significato particolare perché coincide con i 40 anni di Slow Food Italia.

La 16/a edizione della manifestazione internazionale dedicata al cibo 'buono, pulito e giusto' sarà ospitata nel centro della città con il claim 'Biodiversity - Be Diversity', un richiamo al valore della biodiversità nelle sue dimensioni naturale, agricola, gastronomica, culturale e sociale. Anche un momento, sottolinea Mukiibi "per rinnovare il nostro impegno verso la visione e l'eredità di Carlo che ha preparato il movimento a questa fase: nel 2022 aveva scelto di lasciare la guida dell'organizzazione per favorire una nuova leadership, più giovane e dinamica. Il fatto che oggi Slow Food sia una rete globale così forte dimostra quanto fosse lungimirante quella scelta".

Secondo il presidente internazionale, la scomparsa del fondatore rende ancora più urgente proseguire il percorso tracciato. "La sua assenza ci unisce ancora di più e ci spinge a lavorare con maggiore determinazione per costruire un mondo buono, pulito e giusto e per difendere la sua eredità". Il suo primo incontro con Petrini nel 2008 a Terra Madre, "un momento di grande ispirazione". Mukiibi richiama infine le grandi sfide globali che Petrini considerava prioritarie. "Era profondamente preoccupato per i conflitti e per il cambiamento climatico e ci ha affidato la responsabilità di contrastare questa crisi. È una responsabilità che assumo con orgoglio, perché nessun altro lo farà al posto nostro". Per il presidente di Slow Food, il cibo resta il principale strumento di cambiamento. "Attraverso il cibo possiamo costruire pace, creare speranza, rafforzare le relazioni tra le persone e contribuire a fermare il cambiamento climatico. È il linguaggio universale che unisce tutti i popoli". (ANSA).

