(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Mulino Caputo entra per la prima volta nel mondo dello sport diventando partner della Louis Vuitton 38esima America's Cup che si svolgerà a Napoli.

L'accordo è stato presentato al Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

"È una novità per noi sostenere un evento storico che rappresenta valori molto alti, in sintonia con il nostro mondo - afferma il ceo dell'azienda, Antimo Caputo - È una scelta coraggiosa che punta a valorizzare la città. La farina è alla base di tanti piatti della nostra gastronomia, ma da sola non basta: deve essere lavorata in team. È un'altra similitudine con la vela. Ci piacerebbe organizzare masterclass della pizza con gli atleti, per avvicinare gli equipaggi alla tradizione napoletana".

Per il sindaco Gaetano Manfredi, l'America's Cup rappresenta un'opportunità per migliorare la percezione internazionale del capoluogo campano: "Napoli è una città d'impresa. Portiamo nel mondo l'immagine dei napoletani che ci piacciono, quelli che sanno lavorare bene e che si danno da fare".

"Stiamo andando nella direzione giusta. Quello dei prossimi giorni sarà un test: alcune cose funzioneranno bene, altre saranno messe a punto in vista del grande evento del maggio 2027", ha spiegato Marzio Perrelli, amministratore delegato di America's Cup Partnership.

"Con questo accordo rafforziamo il legame con la città e la sua comunità - ha aggiunto Mack Dalton, che ha seguito l'intesa per America's Cup - I grandi eventi sportivi possono trasformare infrastrutture ed economie, ma anche l'immaginario delle persone".

"Nei nostri saloni si scrive la storia - ha concluso Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del Circolo Savoia - Dopo le Olimpiadi veliche del 1960, Napoli torna a essere la capitale mondiale della vela".

(ANSA).

