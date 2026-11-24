(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Oltre 500 etichette da tutta italia, 100 produttori riuniti per raccontare le eccellenze enologiche del Paese, con le aziende campane protagoniste (40% delle presenze). E una folta rappresentanza di giornalisti internazionali dall'Austria, Irlanda, Regno Unito, Germania, Bulgaria e Repubblica Ceca in collaborazione con l'Ice. Sono alcune delle caratteristiche della nuova edizione di Anteprima VitignoItalia, la tradizionale preview che apre il percorso verso l'omonimo evento in programma, per il 21esimo anno consecutivo, il 9 e il 10 maggio 2027 nella Stazione Marittima di Napoli. Lunedì 30 novembre, le aziende (cantine, distillerie e realtà gastronomiche) saranno protagoniste di una giornata di degustazione tra i banchi d'assaggio nell'Hotel Excelsior.

"Anteprima VitignoItalia sarà l'occasione per restituire una fotografia ampia e articolata dell'enologia italiana - sottolinea Maurizio Teti, direttore della manifestazione - così da anticipare il racconto che andrà poi in scena a maggio. I produttori della regione confermano un posto di primo piano ma, parallelamente, il parterre di aziende presenti restituisce una rappresentazione dell'intera dell'Italia del vino. Una manifestazione che da anni può contare sul prezioso apporto dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania. A questo accompagniamo una visione internazionale dell'evento, portando a Napoli giornalisti esteri grazie alla collaborazione che portiamo avanti con Ice. E, inoltre, in questo percorso continua ad essere di fondamentale importanza il sostegno di Bper Banca".

"Sarà una giornata particolarmente importante per i produttori campani - evidenzia Maria Carmela Serluca, assessora regionale all'Agricoltura - che avranno una nuova occasione di confronto con le aziende protagoniste del panorama vitivinicolo e l'opportunità di raccontare a una platea importante i sapori, le eccellenze e le storie della nostra terra. L'Anteprima di VitignoItalia è appuntamento iconico per il comparto e per l'intera regione, come dimostra la massiccia presenza delle nostre aziende". Ad affiancare le aziende campane, Anteprima VitignoItalia mette al centro le produzioni più rappresentative del Sud fino alla spumantistica e alle grandi realtà del Nord Italia, dall'Abruzzo al Veneto, passando per Toscana e Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia, rappresentato anche dal Consorzio, e alle isole. L'evento ospiterà la guida 100 Best Italian Rosé e 12 aziende del food per completare l'esperienza ai banchi d'assaggio. (ANSA).

