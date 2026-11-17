(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Creare un sistema regionale capace di collegare competenze istituzionali, infrastrutture e capacità progettuale per rafforzare la competitività delle imprese agroalimentari del Lazio e la loro presenza sui mercati. È questo l'obiettivo del "Regional Green Hub - Polo Agroalimentare Regionale del Lazio", progetto presentato oggi al WeGil di Roma e avviato attraverso il partenariato tra Arsial- Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, Centro Agroalimentare Roma (Car) e Mof ScpA, su iniziativa dell'assessorato all'Agricoltura e alla sovranità alimentare della Regione Lazio con lo scopo di aumentare la competitività e la presenza sui mercati dell'agroalimentare laziale.

"L'accordo - informa una nota - istituisce un Tavolo di coordinamento, di cui Arsial assicurerà la regia istituzionale, per sviluppare iniziative comuni dedicate alla promozione e all'internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari, al miglioramento della logistica e della distribuzione, all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e alla sostenibilità delle filiere. La collaborazione comprenderà inoltre la partecipazione a fiere e incontri B2b, l'analisi dei mercati, la formazione e la progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti europei e nazionali".

"Il partenariato - è sottolineato - unisce le competenze istituzionali di Arsial alle piattaforme commerciali di Car e Mof: due realtà strategiche, che insieme ospitano 751 imprese e 8.600 operatori al giorno, movimentano circa 2,46 milioni di tonnellate di merci e generano un giro d'affari complessivo stimato in 3,7 miliardi di euro. (ANSA).

