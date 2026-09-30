(ANSA) - ROMA, 30 SET - Da ora in poi sarà possibile seguire i flussi del latte di bufala, conoscere i quantitativi prodotti e movimentati e rendere più efficaci i controlli. E' stato firmato il decreto attuativo (previsto dalla legge n. 75 del 2026) per l'istituzione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati. Ne ha dato notizia il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, spiegando: "con questo decreto rafforziamo gli strumenti a disposizione della filiera bufalina con un sistema unico di tracciabilità e controllo". Uno strumento, ha aggiunto, "che tutela gli allevatori, valorizza chi lavora correttamente e garantisce maggiore trasparenza a tutta la filiera".

Il nuovo sistema di tracciabilità, integrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), acquisirà e metterà in relazione i dati relativi alle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati, consentendo di seguire i flussi lungo le diverse fasi della filiera. Il sistema sarà inoltre interoperabile con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, permettendo di incrociare le informazioni sulla consistenza degli allevamenti con i dati produttivi dichiarati.

Una modalità che rafforza gli strumenti a disposizione per i controlli e consente di verificare la coerenza dei dati relativi alla produzione.

Chi utilizza latte o derivati provenienti dall'estero dovrà dichiararlo nel Registro, rendendo più trasparenti i diversi flussi destinati alla trasformazione. Il Registro terrà inoltre distinti i flussi del latte destinato alla Mozzarella di Bufala Campana Dop da quelli delle altre produzioni, così da assicurare che la Dop sia realizzata solo con latte in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare.

"Vogliamo - ha concluso - una filiera nella quale sia possibile sapere da dove arriva il latte, quanto se ne produce e dove viene trasformato. È una condizione essenziale per difendere il valore delle produzioni italiane e la qualità delle nostre eccellenze, a partire dalla Mozzarella di Bufala Campana Dop". (ANSA).

