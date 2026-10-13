(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Un'alleanza strategica tra produttori, associazioni e istituzioni per proteggere l'icona della pasticceria tricolore nel mondo: il Panettone. Oggi, al Palazzo Esposizioni di Roma, nell'ambito della quinta edizione della Convention Mondiale del Panettone "Il Re dei Lievitati", è stato presentato il Manifesto per il Panettone Italiano.

L'iniziativa, promossa dall'Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano in collaborazione con Aepi, mira a rafforzare l'identità e la tutela di uno dei simboli più celebri del Made in Italy di fronte alle sfide di un mercato sempre più globale.

Il cuore della proposta è l'aggiornamento del Decreto Ministeriale del 22 luglio 2005, con l'introduzione della dicitura ufficiale "Panettone Italiano" e la menzione "Panettone Italiano - 100% Filiera Agricola". Un cambio di passo sostenuto da strumenti digitali di tracciabilità per garantire la trasparenza di ingredienti coltivati e lavorati interamente in Italia.

L'iniziativa si rende necessaria in un momento di forte espansione del settore e a fronte di numeri impressionanti perché, come è stato evidenziato nel corso della convention, il mercato mondiale del panettone supera i 2 miliardi di euro, ma oltre il 60% della produzione e del consumo mondiale avviene oggi fuori dai confini italiani (secondo dati delle Camere di commercio estere, elaborati da Aepi). Inoltre, l'Italia esporta ogni anno circa 500 milioni di euro di grandi lievitati, con oltre 13.500 tonnellate destinate ai mercati esteri, mentre la produzione internazionale supera le 350.000 tonnellate annue, spesso realizzate secondo processi e ricette differenti rispetto alla tradizione italiana. Quindi, in un contesto in cui la concorrenza internazionale cresce rapida, la nuova regolamentazione intende valorizzare la filiera agricola e sostenere l'export delle imprese artigianali e industriali italiane. (ANSA).

