(ANSA) - ROMA, 30 SET - Nel 2025, in Italia sono state prodotte 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. Il comparto conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Il consumo complessivo annuo raggiunge 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite, equivalenti a circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. Sul mercato, il macinato rappresenta il 64% delle vendite, le cialde il 24%, il solubile l'8% e il caffè in grani il 4%.

E' quanto emerso oggi con l''evento "Il caffè italiano: un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione", organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food e alla vigilia della Giornata Internazionale del Caffè del primo ottobre.

L'incontro, svolto a Roma nelle sale dell'Ambasciata della Repubblica Democratica Federale d'Etiopia, ha riunito istituzioni, torrefattori e Paesi produttori. Il report diffuso certifica l'Italia come primo produttore di caffè tostato nell'Unione europea.

L'analisi registra che l'Italia importa 641.234 tonnellate di caffè verde, incluso il decaffeinato: circa due terzi Arabica e un terzo Robusta. Brasile e Vietnam, da soli, rappresentano il 57% dei volumi e il 54% del valore delle importazioni italiane di caffè verde.

Sul fronte della trasformazione e dell'export, l'Italia esporta quasi 280 mila tonnellate di caffè tostato, incluso il decaffeinato, e 4.550 tonnellate di caffè solubile. "Il settore italiano - sottolineano gl analisti - si inserisce in un mercato globale che conta una produzione mondiale di 179 milioni di sacchi di caffè, con Brasile, Vietnam, Uganda, Colombia e Indonesia ai primi cinque posti tra i Paesi produttori extra Ue".

Con l'evento presentata anche l'indagine "Evoluzione delle abitudini di consumo del caffè in Italia", realizzata dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food e svolta da Altroconsumo. Secondo la ricerca, tre italiani su quattro bevono regolarmente caffè e circa un italiano su due (49,5%) lo indica tra gli elementi che meglio rappresentano lo stile di vita e la cultura del Paese, praticamente alla pari con la pasta. (ANSA).

